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Otomobilde kavga eden iki kişinin silahla birbirini yaraladığı iddiası (1) - Son Dakika

Otomobilde kavga eden iki kişinin silahla birbirini yaraladığı iddiası (1)

21.02.2022 13:51

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilde silahla birbirini yaraladığı iddia edilen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilde silahla birbirini yaraladığı iddia edilen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Turgut Özal Bulvarı'nda vatandaşların bir kişinin silah zoruyla araca bindirilerek kaçırıldığı yönündeki ihbarları üzerine polis ekipleri, 34 BSE 159 plakalı otomobili takibe aldı.

Ekipler, Toros Mahallesi Mavi Bulvar'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobili lastiklerine ateş ederek durdurdu.

Bu sırada otomobilden silahla ateş açılması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldıktan sonra kontrol ettikleri araçtaki iki kişinin yaralı olduğunu fark etti.

Yaralılar A.K. ile A.A, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis araçta yaptığı incelemede pompalı tüfek ile havalı tabanca buldu.

Yaralanan iki kişi arasında husumet bulunduğu ve olay sırasında kavga ederek birbirlerini yaraladıkları iddia edildi.

Soruşturma sürüyor.

Otomobilde kavga eden iki kişinin silahla birbirini yaraladığı iddiası (1)
Otomobilde kavga eden iki kişinin silahla birbirini yaraladığı iddiası (1)
Otomobilde kavga eden iki kişinin silahla birbirini yaraladığı iddiası (1)
Otomobilde kavga eden iki kişinin silahla birbirini yaraladığı iddiası (1)

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Otomobilde kavga eden iki kişinin silahla birbirini yaraladığı iddiası (1) Otomobilde kavga eden iki kişinin silahla birbirini yaraladığı iddiası (1) Otomobilde çatışma: 2 yaralı Otomobilde çatışma: 2 yaralı Son dakika... POLİS MERKEZİ ÖNÜNDE SALDIRDILAR Son dakika... POLİS MERKEZİ ÖNÜNDE SALDIRDILAR

Çukurova, Polis, kavga, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobilde kavga eden iki kişinin silahla birbirini yaraladığı iddiası (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilde kavga eden iki kişinin silahla birbirini yaraladığı iddiası (1) - Son Dakika
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