Adana'nın Seyhan ilçesinde otomobil ile yunus polis ekibine ait motosikletin çarpışması sonucu 2 polis memuru yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, Ö.Ö. idaresindeki 01 ABK 332 plakalı otomobil ile yunus ekiplerine ait motosiklet çarpıştı.
Kazada motosikletteki 2 polis memuru yaralandı.
Yaralı polis memurları, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Ö.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı - Son Dakika