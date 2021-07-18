Son dakika haberi... Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı - Son Dakika

Otomobil sürücüsü Ö.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yaralı polis memurları, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, Ö.Ö. idaresindeki 01 ABK 332 plakalı otomobil ile yunus ekiplerine ait motosiklet çarpıştı.

Adana 'nın Seyhan ilçesinde otomobil ile yunus polis ekibine ait motosikletin çarpışması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

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