Otoyolda otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Otoyolda otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Adana'da otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Adana'da otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada C.K. yönetimindeki 80 KZ 051 plakalı otomobil çarptı. Yaya, diğer araçların da çarpmasıyla olay yerinde hayatını kaybetti. Bu kazanın ardından 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. İkinci kazada yaralanan olmadı. Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü C.K'yi gözaltına alan polis ekipleri, ölen kişinin kimliğini belirlemek için de çalışma başlattı.

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