Son dakika haberleri: Park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

23.02.2022 08:48

Gelen son dakika haberine göre Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Hacı Oktay (44) idaresindeki 01 EHB 10 plakalı otomobil, Serinevler Mahallesi İlim Yolu Bulvarı'nda park halindeki tıra çarptı.

Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri sürücü Hacı Oktay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yerine gelen Oktay'ın yakınları gözyaşı döktü.

Oktay'ın cesedi morga kaldırıldı.

Son dakika haberleri: Park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Son dakika haberleri: Park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Son dakika haberleri: Park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Son dakika haberleri: Park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Son dakika haberleri: Park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Son dakika haberleri: Park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Son dakika haberleri: Park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Son dakika haberleri: Park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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Otomobil, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika


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