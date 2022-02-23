Son dakika haberleri: Park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Hacı Oktay (44) idaresindeki 01 EHB 10 plakalı otomobil, Serinevler Mahallesi İlim Yolu Bulvarı'nda park halindeki tıra çarptı.
Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri sürücü Hacı Oktay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza yerine gelen Oktay'ın yakınları gözyaşı döktü.
Oktay'ın cesedi morga kaldırıldı.
Kaynak: AA
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