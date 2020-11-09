Son dakika haberi... Adana'da polis, asayiş uygulamalarında bir haftada 80 silah ele geçirdi - Son Dakika

Son dakika haberi... Adana'da polis, asayiş uygulamalarında bir haftada 80 silah ele geçirdi

09.11.2020 16:41
Son dakika haberi... Adana'da polis, asayiş uygulamalarında bir haftada 80 silah ele geçirdi, System.String[]

Son dakika gündem haberi: ADANA'da polis ekipleri, hafta içerisinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çoğu ruhsatsız 80 silah ele geçirdi.

ADANA'da polis ekipleri, hafta içerisinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çoğu ruhsatsız 80 silah ele geçirdi.

Kent genelinde vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla yapılan şok polis uygulamaları devam ediyor. Ekiplerin bu hafta kent genelinde yaptığı uygulamalarda 43 ruhsatsız tabanca, 30 ruhsatsız av tüfeği, 7 kurusıkı tabanca, bin 98 fişek, 67 kartuş, 1 kumar makinesi, 1 çalıntı otomobil, 7 çalıntı motosiklet, 5 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi.Çalışmaların devam edeceği öğrenildi.


Son dakika haberi... Adana'da polis, asayiş uygulamalarında bir haftada 80 silah ele geçirdi
Son dakika haberi... Adana'da polis, asayiş uygulamalarında bir haftada 80 silah ele geçirdi
Son dakika haberi... Adana'da polis, asayiş uygulamalarında bir haftada 80 silah ele geçirdi

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Adana'da polis, asayiş uygulamalarında bir haftada 80 silah ele geçirdi - Son Dakika


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