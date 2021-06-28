Adana'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde ruhsatsız 34 tabanca, 13 av tüfeği ile 7 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, 21-27 Haziran tarihlerinde kent genelinde çeşitli denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde ruhsatsız 34 tabanca, 13 av tüfeği ile 7 kurusıkı tabanca, bunlara ait 284 mermi ve 40 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca otomobil, elektrikli bisiklet ve 6 motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 281 kişi yakalandı.

Kumar oynatıldığı belirlenen 9 iş yeriyle ilgili de adli ve idari işlem başlatıldı.