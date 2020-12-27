Sokak hayvanlarıyla bir süre yakından ilgilenen ekipler daha sonra kentin farklı noktalarına mama bıraktı.

Ekipler, sokaklardaki kedi ve köpeklere ulaşarak elleriyle besledi.

Adana 'da polis, sokak hayvanlarının yaşam alanlarına mama bıraktı.

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