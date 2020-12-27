Adana'da polis, sokak hayvanlarının yaşam alanlarına mama bıraktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, sokak hayvanlarına yönelik mama desteğini sürdürdü.
Ekipler, sokaklardaki kedi ve köpeklere ulaşarak elleriyle besledi.
Sokak hayvanlarıyla bir süre yakından ilgilenen ekipler daha sonra kentin farklı noktalarına mama bıraktı.
Kaynak: AA
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