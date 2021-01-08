Adana'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan 4 şüpheliden 1'i yakalandı - Son Dakika
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Adana'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan 4 şüpheliden 1'i yakalandı

08.01.2021 02:53
Adana'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan 4 şüpheliden 1'i yakalandı

ADANA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, panelvan araç ile kaçan, ardından aracı terk edip, yaya olarak izini kaybettirmeye çalışan 4 şüpheliden biri polis ekiplerince yakalandı.

ADANA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, panelvan araç ile kaçan, ardından aracı terk edip, yaya olarak izini kaybettirmeye çalışan 4 şüpheliden biri polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin kaçtığı sokakta araştırma yapan polis, bir evin bahçesine atılan tabanca ele geçirdi.

Saat 01.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan polis ekibi, durumundan şüphelendiği 44 KK 786 plakalı panelvan aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan aracın sürücüsü kaçmaya başladı. Gecenin karanlığından faydalanarak dar sokaklara girip izini kaybettirmek isteyen sürücü, moloz dökülmesi nedeniyle kapanan sokakta sıkıştı. Panelvandaki 4 kişi, aracı terk edip, yaya olarak kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri 19 Mayıs Mahallesi'nin ara sokaklarında polis tarafından yakalandı. Diğer 3 şüpheli ise gecenin karanlığından faydalanarak ara sokaklara kaçıp, izlerini kaybettirdi. Kaçış güzergahlarında araştırma yapan polis, bir evin bahçesine atılmış tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınıp, Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürülen şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uygulandı. Ele geçirilen tabanca ise kime ait olduğunun tespit edilmesi için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, kaçan diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adana'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan 4 şüpheliden 1'i yakalandı - Son Dakika
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