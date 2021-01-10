Polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Otomobille Reşatbey Mahallesi 'ne doğru kaçışını sürdüren şüpheliler, burada aracı bırakarak ara sokaklara doğru dağıldı.

Kaçan kişiler silahla havaya ateş açması üzerine bölgeye birçok polis araçları sevk edildi.

Şüphelilerin "dur" ikazına rağmen araçla kaçması üzerine durum telsizle diğer ekiplere bildirildi.

Adana 'da, otomobille polis ekiplerinden kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

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