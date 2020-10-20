Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Araçta yapılan aramada, pompalı tüfek ve çok sayıda dolu kartuş ele geçirildi.

Otomobildeki 3 şüphelinin ekiplerin ikazına rağmen araçla ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalışması üzerine durum diğer ekiplere bildirildi.

Adana 'da polisin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.

Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı

Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var