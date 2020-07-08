Son dakika haberi: Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Adana'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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