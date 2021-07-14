Serinlemek amacıyla sulama kanalına giren Suriye uyruklu çocuk kayboldu - Son Dakika

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde serinlemek amacıyla sulama kanalına giren Suriye uyruklu çocuk kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Muhammed Abdullatif (10), serinlemek için arkadaşı ile Levent Mahallesi'ndeki Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına girdi.

Bir süre sonra Muhammed'in gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, polis ve AFAD ekiplerine haber verdi.

AFAD ekiplerinin çevrede yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamayınca bölgeye Adana İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler çağrıldı.

Ekipler çocuğu bulmak için çalışmaları sürdürüyor.