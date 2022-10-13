Son dakika haberi... Adana'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi... Adana'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

13.10.2022 11:02
Son dakika haberi... Adana'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber... Adana'nın Pozantı ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu.

Adana'nın Pozantı ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu.

Uğur Tikeç idaresindeki yabancı plakalı bakliyat yüklü tır, Adana- Ankara Otoyolu Pozantı ilçesi Akçatekir Mahallesi'nde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Sürücü Tikeç, aracını yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.

Kısa bir süre trafiğe kapatılan yol, çalışmaların ardından tekrar açıldı.

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Kaynak: AA

Pozantı, Ankara, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Adana'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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