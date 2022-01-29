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Silahlı kavganın ortasında kalan kadın yaralandı - Son Dakika

Silahlı kavganın ortasında kalan kadın yaralandı

29.01.2022 02:23

Adana'da sokakta iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında rastgele ateş açılması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Adana'da sokakta iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında rastgele ateş açılması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda bir kişi tabancayla rastgele ateş açtı. Bu sırada sokakta duran Hatice K. (45) tabancadan çıkan mermi ile yaralandı.

Bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın ardından motosikletle kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Silahlı kavganın ortasında kalan kadın yaralandı
Silahlı kavganın ortasında kalan kadın yaralandı
Silahlı kavganın ortasında kalan kadın yaralandı

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Adana Yüregir, Polis, kavga, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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