Silahlı kavganın ortasında kalan kadın yaralandı - Son Dakika

Adana'da sokakta iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında rastgele ateş açılması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda bir kişi tabancayla rastgele ateş açtı. Bu sırada sokakta duran Hatice K. (45) tabancadan çıkan mermi ile yaralandı.

Bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın ardından motosikletle kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.