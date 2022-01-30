Son dakika haberi... Adana'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı.

Motosikletli ve maskeli iki kişi, Kozan Caddesi'nde yürüyen H.H. ve A.G'ye tabancayla ateş ederek kaçtı.

Olayı gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralı iki kişi ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin kaçan zanlıları yakalamak için çalışması sürüyor.