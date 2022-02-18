Üye Girişi
Son dakika haber | Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haber | Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

18.02.2022 14:52

Son dakika haber: Adana'nın Ceyhan ilçesinde, evinin önünde tabancayla vurularak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, evinin önünde tabancayla vurularak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Şahin Özbilen Mahallesi Özmen Sokak'ta oturan Yılmaz K. (25) evinin önüne motosikletle gelen kişiyle henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışma sırasında zanlı, tabancayla Yılmaz K'nin başına ateş edip kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Yılmaz K'yi Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yılmaz K, buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haber | Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Son dakika haber | Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Son dakika haber | Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Son dakika haber | Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Son dakika haber | Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

YORUMLAR
500

Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:01 Trabzonspor'dan bir ilk! Forma satışı 200 bini geçecek gibi duruyor
14:58 288 kişinin bulunduğu İtalyan gemisi alev aldı! Yunan makamları, herkesi kurtardığını açıklarken, ülke basını 11 kişi kayıp dedi
14:49 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu bu akşam neler olacak? Numan aklanacak mı?
14:32 Beşiktaş'ın yıldızları gasp zanlısı arkadaşlarına sahip çıktılar!
14:07 Katiller en yakın arkadaşlarıydı ama o "anne katili" damgası yedi: İntiharı düşündüm!
14:20 Fenerbahçe'de 5 futbolcu sakat! Kim Min Jae ve Mesut Özil de dahil oldu
14:19 İyi Partili ismin "Geççek" temalı Bahçeli taklidi kırdı geçirdi
14:11 Batman'da bir otomobilde iki kişi silahla vurulmuş bir şekilde bulundu!
14:07 Gerilimi yükseltecek haber! Putin'den balistik füze denemesi
14:00 Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi 'Süslü Korkuluk' Netflix'te!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 15:13:02. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement