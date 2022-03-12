Son dakika haberi! Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi'nde Gökhan C'ye (35), kaldırımda beklediği sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş açıp kaçtı.

Gökhan C, bacağından yaralandı, ayrıca çevredeki iki araca da kurşun isabet etti.

Yaralı, çevredeki vatandaşlar tarafından Kozan Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.