Son dakika haberi! Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

12.03.2022 18:49
Son dakika haberi! Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Adana'nın Kozan ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi'nde Gökhan C'ye (35), kaldırımda beklediği sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş açıp kaçtı.

Gökhan C, bacağından yaralandı, ayrıca çevredeki iki araca da kurşun isabet etti.

Yaralı, çevredeki vatandaşlar tarafından Kozan Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberi! Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Son dakika haberi! Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

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Saimbeyli, Saldırı, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika


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