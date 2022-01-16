Adana'da polis ekipleri, soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için mama bıraktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çalışma başlattı.
Ekipler, hayvanların yiyecek bulmakta güçlük çekebileceği bölgelerde belirli noktalara yem bıraktı.
Sokak hayvanlarının bulunduğu yerleri gezen ekipler, gördükleri bir grup köpeği de elleriyle besledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Adana'da sokak hayvanlarına polisten mama desteği - Son Dakika