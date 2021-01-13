Son dakika haberi... Adana'da suç örgütüne yönelik operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi... Adana'da suç örgütüne yönelik operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı

13.01.2021 12:55
Son dakika haberi... Adana'da suç örgütüne yönelik operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Adana'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında biri komiser 12 polisin de aralarında bulunduğu 45 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında biri komiser 12 polisin de aralarında bulunduğu 45 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, organize suç örgütü kurarak, "adam öldürme", "silah ve uyuşturucu ticareti yapma", "yaralama" ve "yağma" olaylarına karıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekatın da desteğiyle aralarında bir komiser ve 11 polis memurunun da bulunduğu hakkında yakalama kararı çıkartılan 55 zanlıyı gözaltına almak için şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis, bazı ikametlerin kapısını "koçbaşı" yardımıyla kırarak adreslerde arama yaptı. Operasyonda biri komiser 12 polisin de olduğu 45 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 10 zanlı ekiplerce aranıyor.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Cumhuriyet, Komiser, Silah, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Adana'da suç örgütüne yönelik operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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