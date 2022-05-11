Son dakika haberi! Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tabancayla vurularak yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Yeşilyurt Mahallesi'nde silahla ateş edildiğini duyanlar sokağı kontrol ettiklerinde Yalçın F'nin (30) yerde yaralı buldu.

Bunun üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Yalçın F'nin göğsünden ve bacağından vurulduğunu tespit etti.

Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yalçın F'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli ya da şüphelileri belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.