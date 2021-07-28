Adana'nın Sarıçam ilçesinde, tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Çamlıca Mahallesi'ndeki bir tarlada başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine, bölgeye söndürme helikopterleri ile çok sayıda arazöz ve yer ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.