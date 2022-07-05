Tehlikeli yolculuğu kameraya yansıyan motosiklet sürücüsüne para cezası - Son Dakika
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Tehlikeli yolculuğu kameraya yansıyan motosiklet sürücüsüne para cezası

05.07.2022 10:33

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde motosikletin direksiyonunu ayağıyla kontrol etmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülenen sürücüye 4 bin 458 lira ceza verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde motosikletin direksiyonunu ayağıyla kontrol etmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülenen sürücüye 4 bin 458 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 3 Temmuz'da D-400 kara yolunda 01 ACN 045 plakalı motosikletin koltuğuna uzanıp direksiyonu ayağıyla kontrol ederek trafikte seyreden sürücünün kimliğini belirledi.

Ekiplerce, motosiklet sürücüsü Kerem C'ye (19) "ehliyetsiz", "kasksız" ve "sigortasız araç kullanmak" ile "seyir emniyetini ihlal etmek"ten 4 bin 458 lira ceza uygulandı.

Öte yandan, ekipler, motosikleti trafikten men etti.

Cezayı uygulayan polis, sürücüye ayaklarıyla direksiyonu kontrol etmesinin büyük tehlike oluşturduğunu belirterek, "Bundan sonraki hayatında kasksız motosiklete binmemeni ve bir an önce ehliyet almanı tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

D-400 kara yolunda 3 Temmuz'da bir kişi, motosikletin koltuğuna uzanıp direksiyonu ayağıyla kontrol ederek trafikte ilerlemişti. Durumu fark eden başka bir araçtaki yolcu, bu anı cep telefonuyla kayda almıştı. Polis ekipleri de görüntüdeki sürücüyü tespit etmek için çalışma başlatmıştı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tehlikeli yolculuğu kameraya yansıyan motosiklet sürücüsüne para cezası - Son Dakika

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