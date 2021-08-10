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Tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu

10.08.2021 04:40

Adana'da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde tek katlı bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Hasara neden olan yangınla ilgili evde arama yapan ekipler, kimsenin bulunmadığını belirledi.

Ekipler, yaptıkları araştırmada yangının mutfaktaki buzdolabından kaynaklandığını tespit etti.

Tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu
Tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu
Tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu
Tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu
Tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu
Tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu

İtfaiye, Seyhan, Yangın, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika


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