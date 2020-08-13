Son dakika haberi: Adana'da temizlediği tabancası kazara ateş alan polis memuru hayatını kaybetti - Son Dakika

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de Seyhan Devlet Hastanesine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Göğsünden yaralanan H.G, ambulansla kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Adana Polisevi'nde görevli polis memuru H.G'nin (46) temizlediği beylik tabancası kazara ateş aldı.

Adana 'da, temizlediği tabancası kazara ateş alan polis memuru yaşamını yitirdi.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 17:17

Kaynak: AA

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