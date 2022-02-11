Üye Girişi
Son dakika haberi | Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı - Son Dakika

Son dakika haberi | Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

11.02.2022 10:54
Son dakika haberi | Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Bir son dakika haberine göre Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuksuz sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuksuz sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla A.T. hakkındaki soruşturma tamamlandı. A.T. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, A.T'nin DEAŞ'a katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği belirtildi.

Sanık A.T'nin ikametindeki armalarda hakkında toplatılma kararı verilen örgütsel kitap ve dergilerin ele geçirildiği, DEAŞ'ın Adana'da faaliyet gösteren Yamaçlı Grubu içerisinde yer aldığı, örgütsel ders ve toplantılara katıldığı, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığı ve DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu kaydedilen iddianamede, A.T'nin üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık A.T. ise suçlamaları kabul etmedi.

YORUMLAR
500

Adana, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:59 İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun "Elektrik faturamı ödemiyorum" çağrısı sonrası yeni hamle
10:57 Yanlışlıkla sepete 3 ürün ekleyen Demet Akalın kendisine "Vizyonsuz" diyen kişiye öfke kustu
10:32 Son dakika haberi... Arjantin'de orman yangını: 335 bin hektarlık alan kül oldu
10:31 İki isim de suikaste kurban gitti! Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortak oldukları ortaya çıktı
10:22 Fatih Terim ve kızına hakaret eden sanığa para cezası
10:15 Peru'da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
10:11 Son Dakika: Cari denge aralıkta 3,8 milyar dolar açık verdi
10:00 Türkiye'nin en çok kar alan ili belirlendi! Kalınlığı 7 metreyi buldu
10:02 Halil Falyalı cinayetinde detaylar geldi! "Üniformalı çete" 10 gün boyunca adım adım takip etmiş
09:55 Maske Kimsin Sen yarışmasının final fragmanı yayınlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 11:03:19. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement