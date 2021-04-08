Son dakika haberi: Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

08.04.2021 14:19
Son dakika haberi: Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi, System.String[]

Son dakika haberi: Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık H.K. ile avukatı katıldı.

H.K. savunmasında, terör örgütü DEAŞ'a katılmadığını, silahlı eğitim almadığını ve kod adı kullanmadığını ileri sürerek, "Ben terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürütmedim. Herhangi silahlı bir çatışmaya girmedim. Örgüte eleman temin etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "Yamaçlı Grubu" içerisinde örgütsel ders ve sohbetlere katıldığını ve 2019'da terör örgütü adına eğitim almak için Afganistan'a gittiğini belirterek, H.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın, tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

Terör, Adana, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika


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