Son dakika haberi... Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 7 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 7 yıl hapis cezası verildi

13.10.2022 15:09
Son dakika haberi... Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 7 yıl hapis cezası verildi

Edinilen son dakika haberine göre Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada yargılanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada yargılanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık İ.K. ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın kentte DEAŞ'a katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığını, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiğini, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kod isim kullandığını belirtti.

Savcı, İ.K'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğunu, kentte örgüt adına "tehdit" olayına aktif şekilde katıldığını ve ikametinde yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildiğini bildirerek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

İ.K. savunmasında, DEAŞ adına faaliyet yürütmediğini ileri sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Herhangi örgütsel bir eyleme katılmadım. Beraatımı talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay, "6136 sayılı Kanun' a muhalefet"ten 10 ay, toplamda ise 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 7 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 7 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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