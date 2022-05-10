Son dakika haberi... Adana'da terör örgütü PKK/KCK davasında yargılanan iki sanığa 5'er yıl hapis - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Adana'da terör örgütü PKK/KCK davasında yargılanan iki sanığa 5'er yıl hapis

10.05.2022 13:20
Son dakika haberi... Adana'da terör örgütü PKK/KCK davasında yargılanan iki sanığa 5'er yıl hapis

Son dakika gündem haberi: Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçlamasıyla yargılanan tutuklu iki sanık, 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçlamasıyla yargılanan tutuklu iki sanık, 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar M.Y. ve H.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ile katıldı. Sanık avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıkların PKK/KCK mensuplarıyla yoğun irtibatının olduğunu ve dijital materyallerinde örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğunu belirtti.

Savcı, M.Y. ve H.A'nın, PKK/KCK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğünü, kendilerini gizlemek için kod adı kullanarak Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığını, sözde yol kontrolü yaptığını aktararak, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırdığı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

YORUMLAR
500
Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsviçre'deki 23 Nisan kutlamasına saldıranlara ayar: Yiğitlerimiz sizi üzmeye devam edecek Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsviçre'deki 23 Nisan kutlamasına saldıranlara ayar: Yiğitlerimiz sizi üzmeye devam edecek Son dakika 3. sayfa: Mardin'de eş zamanlı terör operasyonu: 9 gözaltı Son dakika 3. sayfa: Mardin'de eş zamanlı terör operasyonu: 9 gözaltı

Mahkeme, Terör, Adana, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Adana'da terör örgütü PKK/KCK davasında yargılanan iki sanığa 5'er yıl hapis - Son Dakika


Son Dakika
16:20 Gezi davasında 8 sanığın tutukluluklarına yapılan itiraz reddedildi
16:16 Çin'de bir kadın ve köpeği bir ay boyunca 1 metrekarelik telefon kulübesinde karantinada kaldı!
16:15 Oyun oynarken başına mermi isabet etmişti! 10 yaşındaki çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı
16:09 Benzine 78 kuruş zam geldi! İstanbul'da litre fiyatı 21,13 liraya ulaştı
16:03 TFF'nin Trabzonspor kararına Fenerbahçe'den sert açıklama
12:44 Asgari ücretli son zamlarla 354 simit kaybetti: 1417 simit alabilecekken şimdi 1063'e düştü
15:59 Dün tutuklanan Furkan Vakfı Başkanı Kuytul, Patnos Cezaevi'ne sevk edildi! Avukatı: Bu sevk değil sürgün
15:58 Bekçilerin kimlik sorduğu mahalle sakinleri arasında arbede çıktı: İki kişiye 1600'er lira para cezası kesildi
15:53 Sosyal medyada gündem oldu! Kısmeti açılsın diye arkadaşının nişan kurdelesini yedi
15:53 Polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıda bombaları getirmekle suçlanan Suriyeli: Bu olay benim üzerime yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 16:42:02. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Adana'da terör örgütü PKK/KCK davasında yargılanan iki sanığa 5'er yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement