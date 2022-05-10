Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçlamasıyla yargılanan tutuklu iki sanık, 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar M.Y. ve H.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ile katıldı. Sanık avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıkların PKK/KCK mensuplarıyla yoğun irtibatının olduğunu ve dijital materyallerinde örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğunu belirtti.

Savcı, M.Y. ve H.A'nın, PKK/KCK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğünü, kendilerini gizlemek için kod adı kullanarak Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığını, sözde yol kontrolü yaptığını aktararak, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırdığı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.