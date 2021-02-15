Son dakika haberi... Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
15.02.2021 15:05
Son dakika habere göre Adana'nın Seyhan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü iş birlikçilerinin tespit edilmesine ve faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar sonucu Seyhan ilçesinde ikamet eden 3 kişinin PKK/KCK propagandası yaptığı bilgisine ulaştı.
Operasyon kapsamında 3 zanlıyı gözaltına alan ekipler, 3 cep telefonu, sim kart, flaş bellek ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirdi.
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