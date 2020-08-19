Son dakika haberi | Adana'da tır otomobille çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Adana'nın Ceyhan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı. Müslüm Ş'nin kullandığı 63 L 0095 plakalı tır, D-400 kara yolu Esentepe Mahallesi civarında, Ayşenur Altınışık yönetimindeki 01 UY 481 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Münire Altınışık hayatını kaybetti, sürücü ve Sultan Altınışık ağır yaralandı. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Sultan Altınışık, buradaki müdahalenin ardından kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Ayşenur Altınışık'ın Ceyhan Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor. Tırın sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 13:15

Kaynak: AA

Son Dakika

Google, sosyal medya düzenlemesinin ardından Türkiye'de ofis açıyor

ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti

Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti

Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3+1 yıllığına anlaştı

9 gündür kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü cansız beden buldu

Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu

Vatandaşlar, meteor düşen alanda mıknatıslarla gök taşı aradı

Medipol Başakşehir'den ayrılan Eljero Elia, Utrecht'e transfer oldu

"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok

Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş tutuklandı

Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı

32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz

Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında