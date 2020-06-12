Son dakika haberi! Adana'da

ADANA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 sokak satıcısı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak da bilinen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskında, 23,7 gram metamfetamin, 70 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 180 lira para ele geçirdi. Olayla ilgili Yusuf Ö. (41), Sesin Y. (37), Serkan D. (43), Ümit U. (50) ve Bülent K. (44) gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.