Son dakika haberi: Adana'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Seda Açıkgöz idaresindeki 01 ABH 264 plakalı otomobil, Mithat Özhan Bulvarı üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarpttı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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