Sürücü ve araçta bulunan Hüseyin A. yaralandı. Yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayı gören çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Adana 'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

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