Uygulamadan kaçan şüphelilerin aracı kazalı halde bulundu - Son Dakika
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Uygulamadan kaçan şüphelilerin aracı kazalı halde bulundu

11.03.2022 05:59

Adana'da uygulama yapan polis ekiplerinden kaçan şüphelilere ait otomobil, kazalı halde bulundu.

Adana'da uygulama yapan polis ekiplerinden kaçan şüphelilere ait otomobil, kazalı halde bulundu.

Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde uygulama polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 33 R 9673 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ikazına rağmen otomobildeki 3 şüpheli, araçla Reşatbey Mahallesi ara sokaklarına girerek izlerini kaybettirdi.

Uygulamayı sonlandıran ekipler, aynı mahallede devriye görevi yaptıkları sırada söz konusu otomobili Stadyum Caddesi'nde kaza yapmış halde buldu.

Ekipler, yaptıkları araştırmada otomobildeki 3 şüphelinin kaza sonrası aracı bırakarak kaçtıklarını tespit etti.

Yapılan çalışmaların ardından otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Uygulamadan kaçan şüphelilerin aracı kazalı halde bulundu
Uygulamadan kaçan şüphelilerin aracı kazalı halde bulundu
Uygulamadan kaçan şüphelilerin aracı kazalı halde bulundu
Uygulamadan kaçan şüphelilerin aracı kazalı halde bulundu
Uygulamadan kaçan şüphelilerin aracı kazalı halde bulundu

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Atatürk Caddesi, Otomobil, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uygulamadan kaçan şüphelilerin aracı kazalı halde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uygulamadan kaçan şüphelilerin aracı kazalı halde bulundu - Son Dakika
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