Son dakika haberi... Adana'da uyuşturucu operasyonlarına 4 tutuklama - Son Dakika

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, 20-29 Nisan 2022 tarihleri arasında, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen 13 operasyonda 6 kilo 708 gram kubar esrar, 14 gram metamfetamin, 82 gram toz esrar maddesi, 80 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA
Kaynak: İHA
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