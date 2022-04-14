Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı

14.04.2022 11:39
Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde ikamet eden M.D'nin evinde 163 sentetik ecza, 257 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan malzeme ele geçirdi.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda da 4 otobüsteki yolcunun üzerlerinde ve valizlerinde 2 kilo 262 gram esrar bulundu.

Uyuşturucularla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı - Son Dakika


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