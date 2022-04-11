Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

11.04.2022 10:05
Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 170 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 170 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu şüphelilerine yönelik 4-10 Nisan tarihlerinde farklı operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 79 kilo 840 gram esrar, 1389 gram sentetik uyuşturucu, 1073 uyuşturucu hap, 42 gram eroin, 1 gram kokain, 37 kök Hint keneviri, ruhsatsız 3 tabanca ve av tüfeği ile 11 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 170 zanlıdan 7'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı
Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı
Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı
Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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