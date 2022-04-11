Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 170 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu şüphelilerine yönelik 4-10 Nisan tarihlerinde farklı operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 79 kilo 840 gram esrar, 1389 gram sentetik uyuşturucu, 1073 uyuşturucu hap, 42 gram eroin, 1 gram kokain, 37 kök Hint keneviri, ruhsatsız 3 tabanca ve av tüfeği ile 11 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 170 zanlıdan 7'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.