Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 126 şüpheliden 12'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 2-8 Mayıs'ta çeşitli operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 4 bin 301 uyuşturucu hap, 703 gram sentetik uyuşturucu, 514 gram esrar, 42 gram eroin, 20 kök Hint keneviri, ruhsatsız 4 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 126 zanlıdan 12'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı - Son Dakika