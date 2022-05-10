Son dakika haberi... Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

10.05.2022 09:32
Son dakika haberi... Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 126 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 126 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 2-8 Mayıs'ta çeşitli operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 4 bin 301 uyuşturucu hap, 703 gram sentetik uyuşturucu, 514 gram esrar, 42 gram eroin, 20 kök Hint keneviri, ruhsatsız 4 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 126 zanlıdan 12'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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