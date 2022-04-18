Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 25 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 25 zanlı tutuklandı

18.04.2022 13:00
Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 25 zanlı tutuklandı

Son dakika haber... Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 161 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 161 şüpheliden 25'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 11-17 Nisan'da çeşitli operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 218 kilogram esrar, 2 kilo 134 gram sentetik uyuşturucu, 3 bin 262 uyuşturucu hap, 113 kök Hint keneviri, 41 gram eroin, 3 gram kokain, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 161 zanlıdan 25'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 25 zanlı tutuklandı
Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 25 zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500
Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 31 tutuklama Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 31 tutuklama Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 25 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
13:16 Eve giren babanın acı anı! 42 yaşındaki kızını başından vurulmuş halde buldu!
13:14 3 yaşındaki çocuğu eşek ısırdı! Göz kapağı kopan Fatma'ya boynundan alınan doku ile yeni göz kapağı yapıldı
13:08 Hırsızlar sert kayaya çarptı! Demir sopalı yaşlı kadından örnek savunma
13:01 İstanbul için korkutan rapor! Olası bir 7.5'lik depremde bu 13 ilçe ve 91 bin 81 bina yıkılacak
12:56 Eski sevgiliden akılalmaz intikam: Arabasına rujla küfürler yazdı
12:56 Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'tan şaşırtan açıklama: Evim yok, arkadaşlarımın odasında kalıyorum
12:50 CHP Genel Merkezi'ne pankart asıldı: Ya cevap ver ya hesap ver!
12:31 Şükriye Tutkun'dan Dolmabahçe'deki iftar sonrası Erdoğan açıklaması: Keşke babam olsa
12:26 Hakan Ural eleştirilere "Sevmek suç mu" notuyla yanıt verdi: Sen neyin yalakasısın?
12:20 Meslekten ihraç edilmişti! "Rockçı İmam" görevine geri dönmek için AİHM'e başvuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 13:24:29. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 25 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement