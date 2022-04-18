Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 161 şüpheliden 25'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 11-17 Nisan'da çeşitli operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 218 kilogram esrar, 2 kilo 134 gram sentetik uyuşturucu, 3 bin 262 uyuşturucu hap, 113 kök Hint keneviri, 41 gram eroin, 3 gram kokain, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 161 zanlıdan 25'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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