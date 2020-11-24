Son dakika haberi! Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 58 şüpheliden 19'u tutuklandı - Son Dakika

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.???????

Operasyonlarda, 6 kilo 241 gram sentetik uyuşturucu, 685 uyuşturucu hap, 10 gram eroin, 14 gram esrar, ruhsatsız 3 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi, 58 zanlı gözaltına alındı.

İl ve Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu tacirlerine yönelik 16-22 Kasım'da 24 operasyon düzenlendi.

Adana 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik farklı tarihlerdeki 24 operasyonda gözaltına alınan 58 zanlıdan 19'u tutuklandı.

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