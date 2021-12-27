Adana'da, geçen hafta düzenlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 146 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik 20-26 Aralık'ta operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 146 şüpheli gözaltına alındı, 1022 gram sentetik uyuşturucu, 629 uyuşturucu hap, 148 gram esrar, 64 gram eroin, 3 gram kokain, bir kök Hint keneviri, ruhsatsız 3 tabanca ve av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 149 bin 375 lira ele geçirildi.
Şüphelilerden 7'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 139'u serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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