Üye Girişi
Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

27.12.2021 11:27
Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Adana'da, geçen hafta düzenlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 146 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Adana'da, geçen hafta düzenlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 146 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik 20-26 Aralık'ta operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 146 şüpheli gözaltına alındı, 1022 gram sentetik uyuşturucu, 629 uyuşturucu hap, 148 gram esrar, 64 gram eroin, 3 gram kokain, bir kök Hint keneviri, ruhsatsız 3 tabanca ve av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 149 bin 375 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 7'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 139'u serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Aralık, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Sağlık Bakanı Koca, vaka haritasını paylaştı! İşte yoğunluğun en çok arttığı 9 ilimiz Sağlık Bakanı Koca, vaka haritasını paylaştı! İşte yoğunluğun en çok arttığı 9 ilimiz         
11:31
Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz? Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?         
11:24
Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı         
10:58
Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu         
10:53
Eşi evi terk edince pompalı tüfekle kendini rehin aldı! İkna çalışmaları saatler sürdü Eşi evi terk edince pompalı tüfekle kendini rehin aldı! İkna çalışmaları saatler sürdü         
10:41
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
Esnafın eline düşen hırsız, önce dövüldü sonra polise teslim edildi Esnafın eline düşen hırsız, önce dövüldü sonra polise teslim edildi         
09:58
Çöp kovası hırsızlığı kameralarda! Kullandıkları yöntem pes dedirtti Çöp kovası hırsızlığı kameralarda! Kullandıkları yöntem pes dedirtti         
09:28
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor         
08:58
Önce çaldılar, sonra sprey boya ile mesaj bırakıp kaçtılar! Araç sahibinin sevinci yarım kaldı Önce çaldılar, sonra sprey boya ile mesaj bırakıp kaçtılar! Araç sahibinin sevinci yarım kaldı         
08:32
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü sırra kadem bastı Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü sırra kadem bastı         
08:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak         
08:00
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
11:25 Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme adımı! İstanbul-Erivan uçuşları başlıyor
11:24 Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?
11:13 Necmettin Batırel'den Özgür Demirtaş'a: Benimle yaptığı tartışma sonrası ünlü oldu ama bunu taşıyamadı
11:10 "Memur ve emekli zammı en fazla yüzde 29 olur!" Dünya yazarından kötü haber!
11:06 Haftaya yükselişle başlayan dolar 11,40'tan işlem görüyor
11:05 Nişanından dönen genç iş adamı kazada yaşamını yitirdi!
11:04 Polis memurunun ölümüne sebep olmuştu! O kazanın faili bir gün yatıp dışarı çıktı
11:02 Marketten zamlı ürün alan vatandaş indirim gelince iade edebilecek mi? Aydın Ağaoğlu "Herkes bilmeli" diyerek anlattı
10:57 Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı
10:53 KONDA'dan Bekir Ağırdır: "Dindarım" diyenler azalıyor, inançsızlar ve ateistler artıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 11:36:19. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement