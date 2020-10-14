Son dakika haberi! Adana'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberi! Adana'da uyuşturucu operasyonu

14.10.2020 07:18
Son dakika haberi! Adana'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre ADANA'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

ADANA'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticaretinin deşifresi ve engellemesine yönelik çalışmasını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 'torbacı' olarak bilinen çok sayıda uyuşturucu satıcısını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından kent merkezinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat timleri, bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girerken, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Son dakika haberi! Adana'da uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberi! Adana'da uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberi! Adana'da uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberi! Adana'da uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberi! Adana'da uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberi! Adana'da uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberi! Adana'da uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberi! Adana'da uyuşturucu operasyonu

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Adana'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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