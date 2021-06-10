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Son dakika haberi! Adana'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberi! Adana'da uyuşturucu operasyonu

10.06.2021 14:29
Son dakika haberi! Adana'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Son dakika haber... Adana'da bir evin bahçesinde ekilmiş 514 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Adana'da bir evin bahçesinde ekilmiş 514 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesinde ikamet eden M.T. isimli şahsın kenevir bitkisi ekimi yaptığı bilgisi alınması üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden arama yapıldı. Şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 500 gram kubar esrar maddesi ile boyları 5 cm ve 2.2 metre arasında değişen toplam 514 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüpheli M.T. hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

Son dakika haberi! Adana'da uyuşturucu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı, Adana Yüregir, Kenevir, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Adana'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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