Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Gökçeli Mahallesinde ikamet eden 2 şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisinin alınması üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden evlerinde narkotik köpeği eşliğinde arama yapıldı. Aramada 10 kilo 370 gram kubar esrar ve 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA
Kaynak: İHA
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