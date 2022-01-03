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Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

03.01.2022 16:13
Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Gökçeli Mahallesinde ikamet eden 2 şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisinin alınması üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden evlerinde narkotik köpeği eşliğinde arama yapıldı. Aramada 10 kilo 370 gram kubar esrar ve 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Gökçeli, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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