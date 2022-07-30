Uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

30.07.2022 10:33

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Araştırmalar sonucu 12 şüphelinin kimliği ve adresleri tespit edildi.

Ekipler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "uyuşturucu operasyonlarının gündüz yapılması" yönündeki talimatına uyarak, havanın aydınlanmasının ardından 17 adrese operasyon düzenledi.

Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin de desteğiyle merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki bir eve de baskın yapıldı.

İkametteki aramalarda, yeşil reçeteyle satışı yapılabilen uyuşturucu etkili haplar ile ruhsatsız tabanca bulundu.

Operasyon kapsamında 19 kök Hint keneviri, 5,67 gram esrar, 3,73 gram sentetik uyuşturucu, 75 uyuşturucu etkili hap, hassas terazi, ruhsatsız 2 tabanca ile bu silahlara ait 51 mermi ele geçirildi, 12 zanlı yakalandı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı - Son Dakika
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