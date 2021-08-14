Evin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Ayvat Mahallesi'nde, Eşe Yokuş'a (78) ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Adana 'nın Tufanbeyli ilçesinde, yalnız yaşayan yaşlı kadının evinde çıkan yangın hasara neden oldu.

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