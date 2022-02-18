Üye Girişi
Son dakika haberi | Yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 50 kişi hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

Son dakika haberi | Yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 50 kişi hakkında gözaltı kararı

18.02.2022 10:16

Gelen son dakika haberine göre Adana'da yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 50 şüpheliyi yakalamaya yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana'da yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 50 şüpheliyi yakalamaya yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatıp haksız kazanç sağladıkları iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Polis, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından haklarında gözaltı kararı verilen 50 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan bazı zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Şüphelilerin adreslerinde bulunan bilgisayar, cep telefonu ve yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen paraya el konuldu.

Son dakika haberi | Yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 50 kişi hakkında gözaltı kararı
Son dakika haberi | Yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 50 kişi hakkında gözaltı kararı
Son dakika haberi | Yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 50 kişi hakkında gözaltı kararı
Son dakika haberi | Yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 50 kişi hakkında gözaltı kararı
Son dakika haberi | Yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 50 kişi hakkında gözaltı kararı

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Gözaltı, Bahis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 50 kişi hakkında gözaltı kararı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:50 Brezilya'da tabiatın hiddeti ağır oldu! Sel ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi, 116 kişi ise kayıp!
10:44 O İstanbul'un en efsane otobüsü! Üzerinde güneş batmıyor ama motoru arızalanabilyor
10:43 Hurdalıktan aldığı aracı restore etti! İlgiden trafikte ilerleyemiyor
10:33 Eljif Elmas, Barcelona maçında öyle bir hareket yaptı ki maça damga vurdu!
10:29 Deva Partisi Kurucu üyesi Rojhat Ölmez'in sözünde bir araya geldiler! Kılıçdaroğlu ve Babacan'ın görüntüleri çok konuşuldu
10:18 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Nalan ve Cana için hesaplaşma vakti geldi mi?
10:16 Son dakika: Konut satışları ocak ayında artış gösterdi
10:07 Market denetimi yapan zabıta müdürü isyan etti: Fakire ekmek vermeyeceklerse onlara huzur yok burada
10:05 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filminin afişini paylaştı! Görenler ayırt edemedi
10:03 Dünyanın en uzun erkeği Sultan'ın "Birlikte başaralım" davetine Dünyanın en uzun kadını Rumeysa'dan olumlu yanıt geldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 10:57:54. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 50 kişi hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement