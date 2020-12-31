Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yapım aşamasında ve satışa hazır 3 bin 165 litre sahte içki ele geçirdi.

Adana 'da, yılbaşı öncesi sahte içki imalathanelerine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Arsenal, Mesut Özil'in boşluğunu Christian Eriksen ile doldurmak istiyor

Sokağa çıkma kısıtlamasında cuma namazı için araç kullanmadan camilere gidilebilecek

Hatalı park nedeniyle aracı otoparka çekilen kadın polislere hakaret etti! O anlar kamerada

Eski Bakan Fikri Sağlar'dan tepki çeken "Türbanlı hakim" açıklaması: Adaletinden kuşkum var

Aylin Sözer'in babası sevgili iddialarına yanıt verdi: Erkek arkadaşı değil, kızımın böyle bir şeye vakti yok