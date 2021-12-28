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Adana'da yılbaşı öncesi torbacı operasyonu - Son Dakika

Adana'da yılbaşı öncesi torbacı operasyonu

28.12.2021 08:24

Adana'da yılbaşı öncesi 'torbacı' olarak tabir edilen 19 uyuşturucu satıcısının yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Adana'da yılbaşı öncesi 'torbacı' olarak tabir edilen 19 uyuşturucu satıcısının yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 19 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de desteği ile söz konusu şahısların evlerine şafak vakti eş zamanlı baskın düzenlendi. Şüphelilerin evleri dedektör köpeklerince arandı.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. - ADANA

Adana'da yılbaşı öncesi torbacı operasyonu
Adana'da yılbaşı öncesi torbacı operasyonu
Adana'da yılbaşı öncesi torbacı operasyonu
Adana'da yılbaşı öncesi torbacı operasyonu

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Uyuşturucu, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da yılbaşı öncesi torbacı operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da yılbaşı öncesi torbacı operasyonu - Son Dakika
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