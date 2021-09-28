Ekipler, F.S'nin üst aramasında 3 gram, M.Ö'nün üst aramasında da 10 gram esrar ele geçirdi.

Uygulama kapsamında yolcu otobüslerinde yapılan kontrollerde, şüphelenilen M.E. adlı yolcunun ayakkabısının içinde 400 gram esrar bulundu.

Valiliğin açıklamasına göre, jandarma ekiplerince, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan ilçesi istikametinde " Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapıldı.

Adana 'da, yolcu otobüslerinde yapılan denetimdeki üst aramasında toplam 413 gram esrar bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

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